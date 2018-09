Roompot praat over fusie met Willems Veranda’s

Teammanager Michael Zijlaard bevestigt dat tegen deze krant. „We zijn in gesprek, maar zitten nog in de fase dat we een mogelijke samenvoeging van beide ploegen aan het bestuderen zijn. We zijn pas twee dagen in gesprek en moeten eerst alle mogelijkheden op een rij zetten voordat we kunnen zeggen of een fusie daadwerkelijk een optie is”, aldus Zijlaard.

Bij Roompot verdwijnt na dit seizoen de Nederlandse Loterij als co-sponsor. Hoofdsponsor Roompot heeft daarentegen wel aangegeven dat het meer budget wil vrij maken voor het wielerteam. Daarnaast wil Roompot ook Belgische renners aantrekken, waardoor een fusie met Willems Veranda’s een extra voordeel kan zijn.

Willems Veranda’s-Crelan sprak eerder al met de Pro-continentale formatie van Aqua Blue maar deze onderhandelingen mislukten. Voor de Belgische teammanager Nick Nuyens is het een must om een fusie of nieuwe hoofdsponsor te vinden aangezien Willems Veranda’s na dit seizoen stopt. Nuyens heeft wel nog diverse doorlopende contracten met diverse renners. Ook drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert staat in 2019 nog onder contract voordat hij in 2020 de kleuren van Jumbo gaat vertegenwoordigen. Het afgelopen voor seizoen was Van Aert een van de grote verrassingen in de kasseienklassiekers.