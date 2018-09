’We kunnen een risicootje nemen met Neres’

De routinier lachte de vraag weg, maar kreeg bevestigd wat iedereen binnen Ajax eigenlijk wel weet: dat Dinamo zich na de 3-1 in Amsterdam allerminst bij uitschakeling heeft neergelegd. „Daarom moeten we de bereidheid hebben om heel diep te gaan”, zei Erik ten Hag.

Bekijk ook: Ajax wil Ziyech verleiden

Dinamo Kiev zal vrije trappen en penalty’s proberen te versieren en op corners speculeren, weet ook Ten Hag. „Dat deden ze in de vorige ronde tegen Sparta Praag. En ook in Amsterdam hebben we gezien dat dit een onderdeel van hun spel is. We zullen ver van de goal moeten blijven, ons eigen spel moeten spelen. En hoe sterker de tegenstander is, des te groter die uitdaging is om die onze wil op te leggen.”

Ten Hag neemt vandaag een last-minute-beslissing over het meespelen van David Neres, die gisteren op volle kracht meetrainde in het kleurrijke Olimpiejsky-stadion. „Het herstelproces is goed gegaan, maar we wisten dat het heel krap zou worden om hem fit aan de start te krijgen. Hem opstellen moet wel verantwoord zijn, want het kan niet zo zijn dat we hem zes weken kwijt zijn omdat we een onverantwoord risico nemen”, aldus de trainer van Ajax. „Afgewogen kunnen we een risicootje nemen. En dan kan het nog gebeuren. Maar hij gaat niet met last de wedstrijd in. Of hij plan B is? Misschien kan ik beter met hem starten, want dan heb ik nog drie wissels.”

Wie de geschorste Nicolas Tagliafico vervangt, wilde de coach nog niet kwijt, maar Frenkie de Jong in het hart van de defensie en Blind als linksback wordt als een heel serieuze optie beschouwd.