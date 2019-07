Video: Van Beek valt weer negatief op bij Feyenoord

De oefenwedstrijd tegen de Engelsen was amper vijf minuten uit, toen Van Beek de bal slecht aannam en niet rekende op de instormende Che Adams. De aanvaller van Southampton gleed de bal voor de voeten van Van Beek weg en bracht de stand daarmee op 0-1.

In februari van dit jaar zette Van Beek zich op een voor hem vervelende manier in de boeken, door bij het bezoek aan FC Groningen voor de zesde keer een eigen doelpunt te maken. Daarmee heeft hij het record in handen samen met Marilia, de Braziliaanse verdediger die in het verleden voor Sparta uitkwam.

