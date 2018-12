Van Gerwen neemt wraak voor Van Barneveld

Aan het gemiddelde van ruim 112, gegooid in de eerste ronde, kwam Van Gerwen niet. Dat had de regerend wereldkampioen ook niet nodig, aangezien Chisnall ver beneden zijn niveau speelde. Het verschil in het gemiddelde tussen beide darters was alleszeggende: 102,77 om 83,39.

Dat Van Gerwen überhaupt in de finale stond, mocht een klein wonder heten. Bij de laatste acht werd hij namelijk bijna over de knie gelegd door Phil Taylor. De 16-voudig wereldkampioen kwam met 5-0 voor en kreeg één wedstrijdpijl. Toch verloor 'The Power' met 7-8 in legs.

In het vervolg van het toernooi in de World Series of Darts kwam Van Gerwen eigenlijk geen moment meer in de problemen. In de halve finale won hij met 8-3 van James Wade en in de finale rekende de tweevoudig wereldkampioen dus eenvoudig af met Chisnall.

"Dit voelt fantastisch", reageerde Van Gerwen direct na afloop. "Ik heb hier hard voor gewerkt en ik ben blij dat ik deze trofee in mijn bezit weet te houden. In het darts moet je genadeloos zijn."