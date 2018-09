Valencia haalt Guedes definitief binnen

De 21-jarige international speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Spaanse club. Guedes hielp Valencia met zijn doelpunten en assists aan de vierde plaats in La Liga en daarmee een terugkeer in de Champions League.

Valencia heeft nu met PSG overeenstemming bereikt over een definitieve overgang van de Portugees, die met zijn land op het WK in Rusland in de achtste finales werd uitgeschakeld door Uruguay. Guedes kwam in alle vier wedstrijden van Portugal op het WK in actie, waarvan drie keer als basisspeler.

Valencia betaalt naar verluidt ruim 40 miljoen euro voor de vleugelspits, die doorbrak bij Benfica. De Spaanse ploeg is dit seizoen niet zo goed begonnen, met één punt uit twee duels.