Real Madrid stalt nieuwe keeper bij Leganés

De Spaanse topclub heeft de negentienjarige keeper uit Oekraïne tot medio volgend jaar uitgeleend aan de ploeg die zich de afgelopen twee seizoenen op het nippertje handhaafde in La Liga. Real Madrid nam Loenin in juni voor 8,5 miljoen euro over van Zorja Loegansk.

De talentvolle keeper, dit dit jaar debuteerde in de nationale ploeg, ondertekende in de Spaanse hoofdstad een contract voor zes jaar. Real Madrid versterkte zich daarna ook nog met de Belgische keeper Thibaut Courtois, die samen met Keylor Navas moet concurreren om de plek onder de lat. Loenin gaat daarom op huurbasis naar Leganés om toch speelminuten te maken in Spanje. De ruim 1,90 meter lange Oekraïner heeft bij zijn nieuwe club het rugnummer 99 gekozen, een verwijzing naar zijn geboortejaar.