VIDEO - Boom aan de beterende hand

De renner van LottoNL-Jumbo kreeg in de tweede etappe al last van zijn maag, dook net op tijd een camper in, keerde terug, viel in de achtervolging en kwam op achterstand (maar net op tijd) binnen.

Boom reageert in een video van zijn ploeg op zijn huidige vorm. „Ik voel me iets beter. Ik ben nog niet helemaal fit, een beetje een slap gevoel nog, maar dat is logisch als je een paar kilo lichter bent.”

Voor de Nederlandse renner was geen zekerheidje dat hij de tweede etappe zou uitrijden. „Soms denk je al tijdens de etappe ik stop ermee omdat het gewoon niet loopt.”

De derde etappe ging voor hem gelukkig een stuk beter. „Ik kwam goed die eerste lange klim over. Vanuit daar moest ik gewoon proberen te gaan eten, drinken en goed te koelen. Het ging eigenlijk wel goed. De kopgroep kwam snel terug, daarom gingen ze wat rustiger rijden in het peloton. Ik heb nog wat voor de jongens kunnen doen, een paar keer drinken kunnen halen dus dat was prima.”