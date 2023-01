Sprookje Sebastian Korda ten einde op Australian Open: revelatie geeft op

Korda stond met 7-6 (5) 6-3 3-0 achter toen hij besloot de Rus te feliciteren. Voor Chatsjanov is het zijn tweede opeenvolgende halvefinaleplaats op een grand slam. Eind vorig jaar reikte hij ook tot de laatste vier op de US Open. De Noor Casper Ruud was toen in vier sets te sterk.

Korda had eerder in het toernooi nog voor een verrassing gezorgd door Daniil Medvedev, vorig jaar finalist, te verslaan. Hij versloeg op weg naar de laatste acht ook de als tiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz.

De vader van Korda, Petr, won de Australian Open in 1998. 25 jaar geleden was hij in de eindstrijd veel te sterk voor de Chileen Marcelo Ríos (6-2 6-2 6-2).

Chatsjanov neemt het nu op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Jiri Lehecka uit Tsjechië.