Ricciardo start achteraan op Monza

De Australische coureur van Red Bull krijgt op het hogesnelheidscircuit de beschikking over een nieuwe motor van Renault. Aangezien Ricciardo het maximaal toegestane aantal van drie motoren al heeft verbruikt, wordt hij voor straf in de startopstelling teruggezet naar achteren.

Max Verstappen, teamgenoot van Ricciardo bij Red Bull, krijgt volgens teambaas Christian Horner op Monza eveneens de beschikking over de nieuwste krachtbron van Renault, de zogeheten ’Spec 3’. Omdat de Nederlander nog een keer van motor mag wisselen, hoeft hij geen gridstraf te verwachten.

Op het Italiaanse circuit zijn de Red Bulls vanwege hun minder krachtige motoren in het nadeel ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Twee weken later op het bochtige circuit van Singapore hopen Verstappen en Ricciardo wel weer te kunnen concurreren met de twee dominante teams in de Formule 1.

„We proberen een zo goed mogelijke situatie te creëren voor Singapore, wat waarschijnlijk onze volgende kans is om het Ferrari en Mercedes lastig te maken”, zegt Horner op de website van de Formule 1. Verstappen wist zondag ondanks het gebrek aan topsnelheid toch derde te worden in de Grote Prijs van België, achter Sebastian Vettel (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes). Voor Ricciardo liep de race op Spa-Francorchamps uit op een grote teleurstelling. De Australiër, die na dit seizoen overstapt naar Renault, werd in de chaos bij de start geraakt en moest naar de pits om zijn beschadigde bolide te laten repareren. Ricciardo staakte de race toen punten halen niet mogelijk bleek.