Sportbonden overleggen met ministerie en NOC*NSF over avondwedstrijden

Vanaf zaterdag moet er een uiterste noodzaak zijn om na 21.00 nog op straat te zijn. Maar met name in de topcompetities in het volleybal en het basketbal staan de komende weken tal van duels in de avond gepland.

De topcompetities in een groot aantal sporten kregen ondanks de lockdown in december toestemming hun seizoen te hervatten. Naast de basketballers begonnen ook de volleyballers weer, het waterpolo hervat komend weekeinde de bekercompetitie. In die sporten is er het besef dat het in een groot aantal gevallen gaat om beroepssporters, maar dat bij de omkadering veel vrijwilligers betrokken zijn die in het geval van een avondlijk duel ook de straat op moeten. „We zijn druk bezig en in overleg met NOC*NSF en VWS”, zegt Ramses Braakman namens de Dutch Basketball League. „De lijn zal zijn zoveel mogelijk binnen de richtlijnen te blijven. Als topsport hebben we ontheffing voor avondwedstrijden. We bekijken hoe we naast alle erkende professionals zoals spelers, staf en arbiters ook een verklaring kunnen krijgen voor vrijwilligers die bij de duels betrokken zijn.”

"We zorgen ervoor dat iedereen voor 21.00 uur de voordeur kan binnenstappen"

Braakman gaf eerder al aan dat het verplaatsen van duels naar een vroeger tijdstip eigenlijk alleen in het weekeinde te realiseren is. In de beide eredivisies volleybal is het streven wel zo veel mogelijk duels te vervroegen. „We zijn daarover in overleg met de clubs”, zegt Thijs Pietersen namens volleybalbond Nevobo. In het waterpolo wordt komend weekeinde begonnen met de bekercompetitie. Alle reeds eerder geplande duels zijn overdag. „We zorgen ervoor dat iedereen voor 21.00 uur de voordeur kan binnenstappen”, aldus Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van de KNZB.