Van Nistelrooy snakt naar ’Hi-ha-hondenlul’

„Wij hebben zelf ook iets meegemaakt tegen Sevilla. Toen hebben wij ook gezegd, dat je dat niet wil meemaken. Het gaat om de veiligheid van spelers. Nu is er heel veel aandacht voor met die aansteker en dat is terecht. Maar het is niet iets van nu. Het is al langer een probleem. En ik wil het ook breder trekken. Als het gaat om de gezondheid van spelers, speelt ook de overvolle kalender een rol. En dan heb je social media met racisme en discriminatie en de spreekkoren. Zorg dat het wordt aangepakt en we vooruit kunnen in het voetbal.”

PSV ondernam na de halve finale tegen SV Spakenburg actie en stuurde de KNVB een brief om het onderwerp van de ’homo-spreekkoren’ op de agenda te zetten. „Het is hetzelfde als met de veiligheid van spelers. Het heeft ook met een maatschappelijk probleem te maken. Het moet klaar zijn met alle vormen van racisme en discriminatie. Dat moet stoppen. Daar dragen we banden voor en dat dragen we uit als spelers. En dan is het aan de autoriteiten om op te treden. Elke vorm van racisme en discriminatie en onveiligheid van spelers op het veld maar ook online is onacceptabel. Het is mooi voor de instanties om daar eens goed naar te kijken en dan kunnen wij door met ons werk.”

Bekijk ook: Onsmakelijke spreekkoren ontsieren Spakenburgse bekeravond die zo mooi begon

Bekijk ook: PSV schrijft KNVB boze brief over spreekkoren en wangedrag Spakenburg

Van Nistelrooy had zich zeer verbaasd over de spreekkoren in Spakenburg. „Het is voor mij ook geen scheldwoord (homo, red.), maar het wordt wel op die manier gebruikt. Dat moet je gewoon niet willen. Dat woord mag niet misbruikt worden. Hopelijk zijn we er in 2030 wel aan toe met z’n allen. Het zou toch tijd worden.”

De oud-topspits heeft de buik vol van alle negatieve randverschijnselen rond het voetbal. „Ga nou gewoon eens naar het stadion om te genieten van het voetbal. Geniet van zo’n schitterende halve finale in de Kuip. Je hoeft toch niet bezig te zijn met aanstekers, het discrimineren en kwetsen van spelers. Moedig je eigen team aan. Fluit de ander lekker uit en roep iets grappigs als ’Hi-ha hondenlul’, zoals ze dat vroeger hadden. Ga daar maar naar terug. Maar we willen allemaal kwetsen en de ander raken. Het gaat allemaal veel te ver. Dat moet stoppen.”