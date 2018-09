Van Bommel waarschuwt weer voor onderschatting

PSV won vorige week in Wit-Rusland het eerste duel met 3-2, maar kende een lastig eerste half uur. Uiteindelijk maakte invaller Donyell Malen in de 89e minuut de winnende treffer. Van Bommel: „We moeten goed starten, maar de tegenstander wil altijd goed eindigen.”

„We moeten onverstoorbaar zijn, niets anders doen dan normaal. Of het nou een wedstrijd voor de beker, de competitie of de Champions League is, je moet die altijd hetzelfde benaderen. Dan heb je de meeste kans om te winnen”, meent Van Bommel.