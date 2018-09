Fortuna haalt oud-speler van Real Madrid

Hij werd opgeleid door Real Madrid en staat sinds juni 2016 onder contract bij 1. FSV Mainz 05. Fortuna Sittard huurt de 23-jarige middenvelder voor één seizoen van de Duitse club uit de Bundesliga.

Rodríguez kijkt uit naar zijn avontuur in Limburg. ,,Ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen. Ik wil zo snel mogelijk aan de slag.''

Technisch directeur Mustafa Aztopal is blij met zijn komst. ,,José heeft gespeeld bij clubs in topcompetities in Spanje, Turkije en Duitsland. En zijn opleiding heeft hij genoten bij een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. Ik weet dan ook zeker dat hij ons team dit seizoen nog beter gaat maken.''

Rodríguez werd in oktober 2012 voor het eerst bij de selectie van Real Madrid gehaald door de toenmalige hoofdtrainer José Mourinho en debuteerde twee maanden later voor de Madrilenen. Omdat zijn doorbraak bij de 'Koninklijke' uitbleef, koos Rodríguez voor Deportivo La Coruña. In juli 2015 stapte hij over naar Galatasaray. Een jaar later nam Mainz hem over.