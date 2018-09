ADO presenteert Troupée en Necid

ADO heeft daarmee eindelijk zijn gewenste rechtsback en spits. „Zij zijn altijd onze eerste keuzes geweest”, zegt Van As. „Alleen was het in een eerder stadium nog niet mogelijk. We hebben afgesproken kwaliteit te willen binnenhalen en dan ook betere kwaliteit dan al aanwezig is. Dan moet je af en toe durven gokken en wat langer wachten om beslissingen te nemen. We zijn heel blij dat het uiteindelijk gelukt is.”

Bekijk ook: Troupée voor een jaar naar ADO Den Haag

Bekijk ook: Necid definitief naar ADO Den Haag

Troupée wordt een jaar gehuurd van FC Utrecht. Necid tekende een tweejarig contract nadat gisteren zijn contract bij het Turkse Bursaspor werd ontbonden.