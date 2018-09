Van Commenée hoofdcoach atletiek

Van Commenee is één de meest gerespecteerde coaches in de internationale atletiek. In de jaren '80 en '90 was hij bondscoach werpen en meerkamp bij de Atletiekunie. Hij coachte de Britse Denise Lewis naar Olympisch zevenkampgoud in Sydney in 2000. Daarna werd hij Technisch Directeur van NOC*NSF en stond later als hoofdcoach van de Britse atletiekbond aan de basis van vier gouden medailles voor Groot Brittannië ten tijde van de Olympische Spelen van Londen 2012.

De laatste jaren was van Commenée prestatiemanager bij NOC*NSF, waarin hij sportbonden als judo, zwemmen, schaatsen en atletiek in zijn portefeuille had. Hij bedankte voor deze functie toen hij zich niet meer kon vereenzelvigen met twee veranderingsprocessen: TeamNL en de reorganisatie van de aansturing van topsport.

Voor de website Sportknowhow.XL lichtte Van Commenee medio juli al een tipje van de sluier op toen hem gevraagd werd naar zijn toekomst: ,,Ik denk aan een rol als technisch directeur bij een bond of een rol als hoofdcoach in de atletiek. Dat zijn de rollen die het beste bij me passen.” Hij schoof daarbij zijn visie ook niet onder stoelen of banken: ,,Het gaat erom dat je de beste sporters bij de beste coaches in de beste omgeving zet. Hoe die omgeving eruit ziet, kan natuurlijk verschillen. Bij duursporten is dat vaak op hoogte, als het gaat om werp- en springonderdelen in de atletiek is het bij elkaar met een dak erboven en ga zo maar verder.”

Van Commenee vindt het ‘mooi de gelegenheid te krijgen mijn sport, waar ik zoveel aan te danken heb, hier in Nederland verder op weg te helpen en mijn opgedane kennis en ervaring te delen met atleten en een ieder die aan hun presteren bijdraagt’.