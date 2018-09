Vardy en Cahill bedanken voor Engelse ploeg

De twee dertigers vinden het na de vierde plaats bij het WK afgelopen zomer in Rusland mooi geweest. Het duo had in de Engelse ploeg van bondscoach Gareth Southgate geen vaste basisplaats meer.

In noodgevallen wil Vardy eventueel de nationale ploeg nog wel te hulp schieten. ,,Om eerlijk te zijn, denk ik al een tijdje aan stoppen'', liet hij weten. ,,Ik word er niet jonger op. De bondscoach is bovendien met een verjongingsproces bezig en dat leverde bij het WK in Rusland een goed resultaat op.''

Vardy kwam bij het WK weinig aan spelen toe. Zijn reserverol in Rusland heeft volgens hem een rol gespeeld in zijn beslissing om in principe als international te bedanken. ,,Maar als werkelijk iedereen in de aanval geblesseerd is, zal ik geen 'nee' tegen Southgate zeggen.''

Cahill, evenals Vardy 32 jaar, wil de nationale ploeg evenmin in de steek laten indien er een groot gebrek aan verdedigers in de Engelse selectie heerst. ,,Als ik echt nog nodig ben, zal ik er staan voor Engeland. Maar het is beter nu om een stap terug te doen. Dit lijkt me het juiste moment. Ik heb meer dan zestig interlands gespeeld. Daar ben ik enorm trots op.''