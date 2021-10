Frankrijk wint Nations League dankzij goal met sterke buitenspellucht

Bij Frankrijk ontbraken Lucas Hernández en Adrien Rabiot. Laatstgenoemde zat in quarantaine. Hij testte na de overwinning in de halve finales donderdag tegen België (3-2) positief op het coronavirus. Zij werden in de basisopstelling vervangen door Presnel Kimpembe en Aurélien Tchouaméni. Bij Spanje ontbraken Pau Torres en Koke in vergelijking met de met 2-1 gewonnen halve finale tegen Italië. Eric García en Rodri waren hun vervangers.

De eerste grote kans was na dik vijf minuten voor Karim Benzema. Hij omspeelde Unai Simon, maar zag zijn inzet vervolgens van de lijn worden gehaald. Vervolgens gebeurde er lang vrij weinig in San Siro, maar na ruim een uur spelen barstte de wedstrijd helemaal los. Eerst raakte Theo Hernández met een vlammend schot de lat, waarna de Spanjaarden in de counter toesloegen. Mikel Oyarzabal was het eindstation en schoot de bal uitstekend in de verre hoek.

Lang kon Spanje niet genieten van de voorsprong, want nog geen twee minuten later schoot Benzema op schitterende wijze raak. Vanaf de hoek van het strafschopgebied krulde hij de bal in de verre bovenhoek.

Tien minuten voor tijd namen de Fransen de leiding. Kylian Mbappé werd net op het juiste moment weggestoken en bleef vervolgens koel alvorens hij afrondde. Ondanks de sterke buitenspellucht greep de VAR niet in bij de treffer van de steraanvaller.

Voor Spanje kwam er nog een grote kans op de gelijkmaker. Waar Oyarzabal een klein halfuur eerder nog perfect in de hoek schoot, mikte hij ditmaal minder goed, waardoor Hugo Lloris knap redding kon brengen. In de slotfase ging zelfs doelman Simon nog mee naar voren bij hoekschoppen van Spanje. Hij kreeg de bal een keer bijna voor zijn voeten, maar kon de trekker niet overhalen. Zodoende stapte de ploeg van Didier Deschamps als winnaar van het veld in Milaan.