Savio eindelijk PSV-speler: ’Mooiste dag van mijn leven’

Sávio maakt al op jonge leeftijd naam in Brazilië. Hij is ampter zestien jaar als hij al deel uitmaakt van de selectie van Atlético Mineiro. Bij deze toonaangevende voetbalclub uit zijn geboorteland debuteert hij niet lang daarna, ook op zijn zestiende. Mede door zijn prestaties in de Braziliaanse nationale jeugdelftallen krijgt hij het stempel groeibriljant op zich geplakt.

De stormachtige ontwikkeling van de rappe buitenspeler, die zowel op de rechter- als linkerflank kan spelen valt op bij meerdere clubs in Europa. Zelf wil hij het liefst naar PSV en via een huurconstructie met het Franse Troyes lukt dat. „Dit is de mooiste dag van mijn leven. Het heeft even geduurd, maar ik ben nu echt heel blij”, zegt hij op de clubsite.

Braziliaanse voorbeelden

Om te vervolgen: „Ik ben een snelle en behendige speler. Ik ben er om mijn teamgenoten te helpen en ik wil belangrijk zijn met goals en assists”, vervolgt Sávio die in Eindhoven in de voetsporen hoopt te treden van illustere voorgangers als Romário en Ronaldo. „Ik ga er alles aan doen om net zoveel voor de club te betekenen als dat zij hebben gedaan.”