Definitief: Strootman naar Olympique Marseille

Met bonussen kan daar nog 3 miljoen euro bij komen. Strootman kwam de medische keuring goed door en werd daarna gepresenteerd in de Zuid-Franse havenstad.

Na 131 wedstrijden, dertien doelpunten en negentien assists verlaat Strootman de Italiaanse hoofdstad. Strootman zou op jaarbasis tussen de 6 en 7 miljoen euro gaan verdienen in Marseille.

De in Ridderkerk geboren middenvelder speelde eerder in zijn loopbaan voor Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV. Hij ging in 2013 van Eindhoven naar Rome. Strootman kwam tot nu toe 41 keer uit voor Oranje.