Kwiatkowski blijft in het rood: King koning in eerste bergrit

De Pool Michał Kwiatkowski blijft in het bezit van de rode leiderstrui. Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk blijven in de Toptien staan.

King maakte deel uit van een kopgroep van negen renners onder wie Lars Boom. Een paar kilometer voor de de laatste beklimming naar Sierra de la Alfaguara ging de Amerikaan er vandoor met Nikita Stalnov uit Kazachstan. King klopte zijn medevluchter in een sprintje.

Boom kon King en Stalnov niet volgen op de laatste klim van ruim 12 kilometer. Hij liet zich afzakken naar het groepje met favorieten en deed nog even nuttig werk voor zijn kopmannen Kruijswijk en Sam Bennett. Team LottoNL-Jumbo maakte indruk op de laatste klim. De ene na de andere renner kon het hoge tempo van de Nederlandse ploeg niet volgen en moest lossen. LottoNL-Jumbo kon alleen niet voorkomen dat Simon Yates in de slotkilometers nog zo'n 25 seconden won en zo naar de derde plaats van het klassement klom.

Kwiatkowski finishte in een groep met favorieten en blijft eigenaar van de rode leiderstrui. Zorgwekkend voor de Pool is dat hij de enige renner van Team Sky was die het hoge tempo van LottoNL-Jumbo kon volgen. Kruijswijk en Kelderman kwamen samen met Kwiatkowski over de meet. Kelderman blijft de best geklasseerde Nederlander. Hij zakte van de derde naar de vijfde positie en heeft nog steeds een achterstand van 25 seconden op Kwiatkowski.