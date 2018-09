Luckassen verruilt PSV voor Hertha BSC

Luckassen komt bij Hertha BSC zijn landgenoten Karim Rekik, eveneens oud-speler van PSV, en Javairo Dilrosun tegen. De Duitse ploeg eindigde afgelopen seizoen op de tiende plaats. Hertha opende de competitie in het afgelopen weekeinde met een thuiszege op FC Nürnberg (1-0).

Bekijk ook: Luckassen snel speler van Hertha BSC

Voor Luckassen is een vertrek bij PSV de beste oplossing. Hij werd vorig jaar voor 5 miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van AZ, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren. In de Bundesliga hoopt hij weer aan wedstrijdminuten te komen. Bij Hertha staat ook ex-PSV’er Karim Rekik onder contract.