Australische back op weg naar PSV

Bekijk ook: Luckassen verruilt PSV voor Hertha BSC

Behich is een bekende van hoofdtrainer Mark van Bommel, zijn assistent Jürgen Dirkx en ‘klankbord’ Bert van Marwijk. Behich is namelijk een Australisch international en was actief op het afgelopen WK, waar de Nederlanders aan het roer stonden van de Socceroos.

De aanvallend ingestelde linksback heeft bij Bursaspor nog een contract tot medio 2019. PSV is in gesprek met de Turkse club en Behich zelf en hoopt de deal de komende dagen af te kunnen ronden.