Bertens begint US Open prima

De winnares van het WTA-toernooi in Cincinnati trok haar vorm door bij de US Open. Bertens sloeg Kristina Pliskova van de baan: 6-0 en 7-5.

In de eerste set maakte Bertens direct duidelijk dat er in New York niets te halen viel voor haar opponente uit Tsjechië. Ze liet de tweelingzus van Karolina Pliskova totaal kansloos.

Hoog tempo

De forehand en de backhand van de 26-jarige Bertens liepen uitstekend. Pliskova had simpelweg geen antwoord op het hoge tempo en de prima variatie van de nummer dertien van de wereld.

Bertens won de eerste negen games. Vervolgens kwam Pliskova in de tweede set goed terug. De linkshandige speelster maakte een break ongedaan, maar uiteindelijk sleepte Bertens de zege er toch uit. Met een forehandwinner sloeg ze toe.

Vorig jaar al verbeterd

De inwoonster van Breda heeft het nu al beter gedaan dan een jaar geleden in New York. Toen verloor ze in de eerste ronde. Deze editie geldt Bertens als een outsider voor de titel.

Bertens kwam in New York nog niet verder dan de tweede ronde. Haar eerstvolgende tegenstander komt uit de Amerikaanse partij tussen Francesca Di Lorenzo en Christina Mchale.