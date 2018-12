Marianne Vos maakt indruk bij rentree in veldrijden

Marianne Vos op archiefbeeld. Ⓒ ANP

ANTWERPEN - Wielrenster Marianne Vos heeft zaterdag een veelbelovende rentree gemaakt in het veldrijden. De 29-jarige Brabantse stond na bijna twee jaar weer eens in de modder en reed in de Scheldecross in Antwerpen direct naar de vierde plaats. De overwinning was voor de Belgische Sanne Cant, die in de sprint nipt met de Nederlandse Sophie de Boer afrekende.