Tadic laat uitgelezen kans liggen voor Ajax

De Serviër mocht binnen een kwartier aanleggen vanaf elf meter nadat Matthijs de Ligt aan zijn shirt werd getrokken. Doelman Denys Boyko koos de verkeerde hoek, maar de penalty van Tadic spatte uiteen op de paal.

De elf van Ajax in Kiev Ⓒ Hollandse Hoogte

In de rebound mikte Tadic in een reflex over. Al had een eventuele treffer toen al niet meer geteld, omdat de bal van de paal terugkwam en niet via de keeper. Tadic was in de Eredivisie namens de Amsterdammers al wel een keer trefzeker vanaf de stip. Tegen VVV - Venlo maakte hij vorige week zondag de winnende treffer: 0-1.

Ajax hield makkelijk stand en staat na vier jaar weer in het hoofdtoernooi van de Champions League:

