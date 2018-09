Bertens: ’Sluiter is meteen bij haar gaan kijken’

,,Een lekker begin'', liet de als dertiende geplaatste tennisster uit Wateringen bij Eurosport weten. Ze zegevierde in twee sets: 6-0 7-5.

,,Ik speelde erg goed in de eerste set'', vervolgde Bertens. ,,Het was heel warm op de baan. Ik wilde het graag in twee sets afmaken. Soms was het lastig in de hitte om mijn concentratie vast te houden. Maar ik ben blij dat deze partij in twee sets klaar was.''

Bertens speelt donderdag in de tweede ronde tegen de 21-jarige Amerikaanse Francesca Di Lorenzo, de nummer 193 van de wereldranglijst. ,,Ik ken haar niet. Mijn coach Raemon Sluiter is na mijn partij meteen bij haar wedstrijd gaan kijken. Hij zal nu vast wel een strijdplan klaar hebben voor mij.''

Bertens, die hier en daar als kandidaat wordt gezien voor een finaleplaats, gaat zelf naar eigen zeggen niet gebukt onder hoge verwachtingen. ,,Elk toernooi is anders, we blijven gewoon keihard werken om elk dag beter te worden.''