Ajax keert terug in Champions League

Bekijk ook: Matthijs de Ligt in extase

De ploeg van trainer Erik ten Hag bleef dinsdagavond doodeenvoudig overeind op bezoek bij Dinamo Kiev. Ajax zegevierde vorige week met 3-1 in de Johan Cruijff ArenA. In Kiev behoorde een ruime zege tot de mogelijkheden, maar werd het 0-0.

Bekijk ook: Vertonghen en Alderweireld trots op Ajax

Het is voor het eerst sinds 2014 dat Ajax weer mag acteren op het hoogste Europese niveau. Sindsdien bleken Rapid Wien, FK Rostov en OGC Nice te sterk in de voorronde van de Champions League. In 2010 bereikte Ajax ook het miljoenebal door Dinamo Kiev te vloeren.

Bekijk ook: Blind deelt foto van euforisch Ajax in kleedkamer

Ajax had in Kiev al voor de rust op rozen kunnen zitten. De Amsterdammers misten een aantal uitgelezen mogelijkheden op een doelpunt. Dusan Tadic verzuimde binnen een kwartier vanaf de strafschopstip te scoren. De Serviër trof de paal nadat Matthijs de Ligt aan zijn shirt werd getrokken.

Bekijk ook: Tadic laat uitgelezen kans liggen voor Ajax

Ook Klaas-Jan Huntelaar had moeten scoren. De 35-jarige spits miste eerst na een half uur uit de draai en stuitte in de 42e minuut op Dinamo Kiev-goalie Denys Boyko. Tussendoor raakte Donny van de Beek nog de buitenkant van de paal na een heerlijk passje van Hakim Ziyech.

Bekijk ook: Tadic laat uitgelezen kans liggen voor Ajax

Bekijk ook: Ajax wil Ziyech verleiden

Nog voordat Ajax de zaak had moeten beslissen toonde Andre Onana zijn waarde voor de ploeg van Ten Hag. De keeper van Ajax had al in de vijfde minuut een geweldige reflex in huis op een inzet van Benjamin Verbic.

De elf van Ajax. Ⓒ EPA

Ook in de tweede helft bleef Ajax kansen creëren. Noussair Mazraoui kopte via de grond goed in, maar de redding van Boyko was fraai. Schitterend was ook een vrije trap van Ziyech.

Halverwege de tweede helft probeerde Dinamo Kiev een offensief te ontkenenen. De thuisploeg zette wat druk, maar kansen leverde dat niet op. Aan de andere kant kreeg Huntelaar tien minuten voor tijd een nieuwe droomkans, maar de Achterhoeker stuitte op doelman Boyko.

Hakim Ziyech komt sterk voor de dag in Kiev. Ⓒ ANP Pro Shots

Scoren deden beide ploegen niet meer, waardoor Ajax zich na Sturm Graz en Standard Luik ook zonder poblemen ontdeed van Dinamo Kiev. In al die zes duels kwam Ajax niet één keer op een achterstand.

Klaas-Jan Huntelaar krijgt de bal er niet in. Ⓒ ANP Pro Shots

Woensdag is het aan PSV de beurt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De ploeg van Mark van Bommel verdedigt in Eindhoven een 3-2 overwinning op het Wit-Russische BATE Borisov.