Matthijs de Ligt in extase

De 0-0 tegen Dinamo Kiev was daarvoor ruim voldoende. „Het is fantastisch. We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Je maakt het jezelf nog lastig door niet te scoren, maar dit is dik verdiend”, vertelde De Ligt aan Veronica.

„In 2010 plaatste Ajax zich voor de laatste keer via de voorronde voor het hoofdtoernooi. Toen via twee voorrondes. Het zegt wel wat over de weerbaarheid dat we het nu via drie voorrondes hebben gered. Ondanks de vele gemiste kansen hielden we toch de nul”, vervolgde de aanvoerder van Ajax.

De Ligt zag zijn aanvallers heel veel kansen missen. Vooral Klaas-Jan Huntelaar had het vizier niet op scherp staan. „Ik heb liever dat ze volgende keer eerder scoren. De loting ben ik nu nog niet mee bezig. We zijn nu in extase en gaan een feestje vieren”, aldus De Ligt.