Ten Hag: ’Champions League hoort bij Ajax’

,,Het is genieten dat deze groep in korte tijd zo naar elkaar is gegroeid", zei hij voor de camera van Veronica. ,,Het is toch geweldig dat we naar het kampioenenbal mogen. Daar hoort Ajax."

Ten Hag stond al tijdens de voorronden van de Champions League onder druk, nadat de clubleiding ruim 30 miljoen euro had uitgetrokken voor Dusan Tadic en Daley Blind. ,,Maar zo voelde ik dat niet", zei hij. ,,Bij Ajax moeten we altijd presteren."

,,We hebben de voorronden van de Champions League soeverein overleefd", doelde hij op vier gewonnen duels en twee gelijke spelen.

,,We gaan de Champions League in. Dat is geweldig. En er zit nog zo veel lucht naar boven in. Wel hebben we hier in Kiev veel te veel kansen gemist. We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven. We moeten elkaar uitdagen en iedere week beter worden."