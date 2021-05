Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik en Ludovit Reis vallen weg bij Jong Oranje

Voor Lang en Zeefuik geldt dat ze momenteel niet fit zijn, terwijl Reis met Osnabrück op 27 en 30 mei nog play-offs om promotie speelt. Deze zitten te kort op de kwartfinale tegen Jong Frankrijk, die op 31 mei wordt gespeeld.

Er zijn met Kaj Sierhuis (Stade de Reims) en Mats Knoester (Heracles Almelo) twee vervangers opgeroepen. Hierdoor zitten er niet 23, maar 22 spelers in de selectie van Van de Looi.

Als Nederland de halve finale van het EK onder 21 weet te behalen, dan speelt het 3 juni tegen Denemarken of Duitsland. De mogelijke tegenstander in een eventuele finale op 6 juni is Spanje, Kroatië, Portugal of Italië.