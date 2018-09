Blind deelt foto van euforisch Ajax in kleedkamer

Bekijk ook: Ajax keert terug in Champions League

„Champions League! Wat een optreden! We hebben drie rondes overleefd! Ik ben trots op het team! Bedankt voor de fans die zijn afgereisd!”, liet de 28-jarige verdediger in het Engels weten.

Bekijk ook: Matthijs de Ligt in extase

Ajax was dinsdagavond superieur aan Dinamo Kiev, maar wist in tegenstelling tot het duel in Amsterdam (3-1 zege) niet te scoren. De 0-0 in Oekraïne volstond wel ruimschoots voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.