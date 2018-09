Van der Sar: ’Naar Turijn of Londen in plaats van Molde’

Gisteravond straalde de algemeen directeur, nadat de Amsterdammers met een overtuigend optreden plaatsing voor de Champions League had afgedwongen.

„Dit is een stuk leuker, ja”, erkende de oud-doelman. „Maar ook dat hoort bij je job. Je hebt pieken en dalen. Dat maak je in je carrière als speler mee, maar ook als directeur. Daar leer je van. Het seizoen 2017/18 was dramatisch. Dat zijn we niet vergeten en dat nemen we ook met ons mee, maar we zijn heel blij met deze kwalificatie voor de Champions League. We gaan vooruit met de club. Het vliegwiel is aangezet door deze kwalificatie voor de Champions League.”

Buiten de startpremie van 15,25 miljoen euro maken de jonge Ajacieden na een seizoen zonder Europees voetbal nu deel uit van de elite van het voetbal. „Twee jaar geleden hebben we allemaal de Europa League meegemaakt”, vertelt Van der Sar.

„Nu ga je een stapje hoger en speel je tegen de grote boys. Dat wilden we graag. We willen naar Turijn, Madrid of Londen in plaats van naar Malmö of Molde. Ik vind dat we hier horen. Dit moest voor de club, de stad Amsterdam en de fans, die ons in de laatste drie thuiswedstrijden enorm meeleefden. De wisselwerking was er, iedereen was er klaar voor.”