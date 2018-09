Van Leer van Ajax naar NAC

Van Leer zat bij Ajax in een lastige situatie. Als iets oudere doelman (26) komt hij niet in aanmerking voor Jong Ajax. De technische staf wilde Van Leer in Amsterdam houden, maar zaakwaarnemer Mustapha Nakhli maakte in de afgelopen dagen duidelijk dat de vorig jaar voor zeven ton van Roda JC gekochte keeper speeltijd moet krijgen om zich verder te ontwikkelen. De club ging alsnog overstag.

Van Leer, die inmiddels ook faam heeft verworven als partner van ’s werelds beste speelster Lieke Martens, wordt tot de zomer verhuurd aan NAC. Met Theo Zwarthoed haalde NAC eerder deze week nog een doelman binnen, maar hij wordt beschouwd als reservekeeper.