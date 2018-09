Ajacied Mazraoui hakt heel snel knoop door

Bekijk ook: Mazraoui krijgt uitnodiging voor Marokko

De jonge rechtsback (20) heeft een prima gesprek gehad met bondscoach Ronald Koeman voor een uitverkiezing in het Nederlands elftal, maar hij is inmiddels ook officieel opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijd van Marokko voor de Afrika Cup tegen Malawi.

Mazraoui behoort tot de selectie van 25 spelers die bondscoach Hervé Renard gisteren presenteerde. De speler kwam eerder in actie voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko. Hij zat ook in de voorselectie voor het WK, maar viel af voor het toernooi in Rusland.

Bekijk ook: Marokkaanse bond wil Mazraoui niet bij Oranje

Zolang de Ajacied geen interland heeft gespeeld voor de A-ploeg, kan hij nog kiezen voor welk land hij wil uitkomen. Marokko, dat op het WK in de groepsfase werd uitgeschakeld, speelt volgende week zaterdag tegen Malawi.

Koeman maakt komende vrijdag zijn selectie bekend voor de oefeninterland tegen Peru (6 september) en het duel met wereldkampioen Frankrijk in de Nations League (9 september).