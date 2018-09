Haase: ‘Dit voelt geweldig’

Ruim drie uur rennen vliegen in de verzengde hitte betekende een aanslag op zijn lichaam. Maar Haase was bovenal erg blij met de winst in de openingsronde van de US Open. ,,Het is gaaf als je twee sets achter staat en toch wint. Deze overwinning voelt echt geweldig.’’

,,In het begin sloopte hij mij’’, kijkt Haase terug. ,,Begin tweede set kon ik niet meer. Ik zat er doorheen en bij 2-1 zei ik tegen Raymond (Knaap, coach red.): ‘Ik weet het niet meer.’ Maar toch kwam ik dat snel weer te boven.’’

De Nederlander leidde de ommekeer in door in derde set meteen de service van de Amerikaan te breken. ,,Toen ging hij heel snel minder spelen en werd hij fysiek ook slechter. Het is logisch dat ik dan wat andere beslissingen neem. Bijvoorbeeld door veel naar buiten te serveren. Als de bal dan terugkomt, kan je hem meters laten maken.’’

Wegens de extreme hitte (36 graden) werd bij iedere mannenwedstrijd na de derde set een pauze van tien minuten ingelast ,,Ik dacht eigenlijk dat hij na die tien minuten pauze iets beter zou zijn’’, zegt Haase. ,,Maar dat was niet het geval. Toch was ik in die vijfde set blij met meteen een break, want als dat niet gebeurt, wordt het toch nog weer zwaar.’’

Haase (31) was dit fitter dan zijn acht jaar jongere tegenstander, maar had het ook zwaar. ,,Toen ik net mijn sokken en mijn ondergoed aan deed, verkrampte ik ook bijna. Maar hij liet die kramp in de wedstrijd zien en dus kon ik meer ontspannen spelen. Als je meer spanning voelt, is de kans op kramp ook groter. Die pauze heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Het gaat heel snel voor de speler. Ik ben naar de kleedkamer gegaan om mijn hele tenue te wisselen. Uiteindelijk zit je maar twee minuten in een ruimte die wat cooler is.’’

Haase speelt donderdag tegen David Goffin, van wie hij dit jaar in de tweede ronde op Roland Garros verloor, na een 2-0 voorsprong in sets: ,,Nou ja, dat is natuurlijk een pittige tegenstander. En verder denk ik er nog niet veel van. Ik ben net klaar met deze wedstrijd en ik moet morgen dubbelen. Ik ben met Goffin nog geen seconde bezig.’’