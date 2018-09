Van Bommel weet alles nog van zijn CL-debuut

„Het was de eerste keer dat ik in zo’n groot, buitenlands stadion speelde”, zegt de huidige coach over zijn vuurdoop in het Olympiastadion. „Ik was er niet echt van onder de indruk, maar vond het wel uitnodigend om op zo’n veld te spelen. Dat was een geweldige mat. Als speler van Bayern heb ik er niet meer gespeeld, omdat het nieuwe stadion toen al klaar was.”

Wat volgt is een beschrijving van de bewuste wedstrijd, die eindigt in 2-1 voor de thuisploeg. Zelfs de nationaliteit van de scheidsrechter (Frankrijk) kan Van Bommel zich nog voor de geest halen. „Paulo Sergio maakte het winnende doelpunt met een hakbal. En ik kreeg vlak voor tijd nog een rode kaart. Tegen Lothar Matthäus”, aldus Van Bommel, die de veelbesproken Duitse middenvelder dan in de rug heeft geduwd.

