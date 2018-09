Strootman spekt kas Sparta

Door de transfer van Kevin Strootman van AS Roma naar Olympique Marseille voor 25 miljoen euro, kan de Kasteelclub een bedrag van 945.000 euro tegemoet zien.

In totaal brachten eigen jeugdexponenten deze zomer bijna het complete spelersbudget voor komend seizoen bij elkaar (2,2 miljoen euro). De club kreeg ook al een half miljoen euro voor de zelfopgeleide Denzel Dumfries, die van SC Heerenveen naar PSV trok, en schreef eenzelfde bedrag bij voor de transfer van Sherel Floranus (SC Heerenveen).

Het Strootman-miljoen is een schitterende extra vangst. „Daar zijn we blij mee”, zegt technisch manager Henk van Stee. „Opleiden loont, zolang je erin blijft investeren en de lat hoog blijft leggen. Je moet beseffen dat, wanneer je ergens komt, je daar ook moet blijven. Mede om dit soort bedragen ook in de toekomst tegemoet te kunnen zien.”