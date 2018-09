Serie A kleurt nog meer oranje

Alessio da Cruz

AMSTERDAM - Door de ongebruikelijke weg die hij bewandelde (van Jong FC Twente via Serie B-club Novara naar Parma), sprong Alessio da Cruz (21) in Nederland nog niet echt in het oog. Maar met zijn basisplaats en negentig minuten tegen SPAL (1-0 nederlaag) gaf de uit Almere afkomstige aanvaller zijn visitekaartje af in de Serie A, die nog wat meer oranje kleurde. Na Ajacied Noussair Mazraoui kan er weleens snel een volgend dossier op het bureau van Ronald Koeman komen.