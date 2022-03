Max Verstappen wint bloedstollende Grand Prix van Saoedi-Arabië voor Leclerc

De racedag begon dramatisch voor Yuki Tsunoda, want hij was een klein halfuur voor de start alweer klaar. De Japanner van AlphaTauri viel stil tijdens een van de opwarmronden op het circuit van Djedda. De motor hield er ineens mee op. Doordat de zaterdag bij kwalificatie Mick Schumacher al uitgevallen was na een harde crash stonden er slechts achttien coureurs aan het vertrek.

Verstappen kende een uitstekende start en haalde direct Carlos Sainz in. Bij Charles Leclerc kwam hij niet, de Monegask had al snel anderhalve seconden marge, maar lag op zijn beurt ruim twee tellen achter op Perez. Het meest boeiende gevecht vond in de beginfase vooral plaats tussen twee ploeggenoten. Esteban Ocon en Fernando Alonso maakten elkaar het leven zuur en zaten elkaar continu op de lip. Valtteri Bottas profiteerde en ging Ocon voorbij.

In het achterveld maakte Lewis Hamilton vanuit de vijftiende positie een aardige opmars. Op de harde band raapte hij een voor en tegenstanders op. Al binnen een derde van race stond hij op een tiende plaats en dus in de punten. Later rukte Hamilton zelfs nog verder op, maar door een ongelukkige wisselstrategie eindigde hij toch op de tiende plek.

Pech voor Perez

Voorin ging Perez van de mannen vooraan als eerste de pits in. Die timing bleek uiterst ongelukkig, want de Mexicaan was de pits nog niet uit, toen Nicolas Latifi de muur in reed. De rest wisselde direct daarop van banden en was zodoende veel minder tijd kwijt. Perez kwam daardoor achter Leclerc en Verstappen terecht. Na de herstart moest hij de derde plek bovendien aan Sainz geven.

Verstappen bleef ondertussen steeds tussen een á anderhalve seconde achter Leclerc hangen en kwam steeds net niet dicht genoeg om te kunnen profiteren via een DRS. Steeds als Verstappen een snelle ronde neerzette, reageerde zijn rivaal met een nog iets snellere ronde.

Op tweederde van de race gebeurde er in korte tijd heel veel. In een paar minuten tijd viel zowel Alonso, Ricciardo als Bottas uit. Dat was niet ongunstig voor Verstappen. De Nederlander kwam daardoor ineens wel binnen de seconde van de leider en met nog acht ronden te gaan stak hij Leclerc voor het eerst voorbij, maar die counterde perfect.

Drie ronden voor het eind nam Verstappen weer over. Ditmaal kwam de Ferrari niet direct weer terug en even later zette Verstappen zelfs de snelste ronde neer, al nam Leclerc die op het einde hem nog wel niet af. De winst in de Grand Prix was echter voor de Nederlander. Hij herstelt zich na de dramatische start van het seizoen in Bahrein. Sainz maakte het podium compleet.