VIDEO - Bacuna uitgelachen om eigen goal bij debuut

Op een video op Twitter is te zien dat Sky Sports van de League Cup-wedstrijd de hoogtepunten laat zien. En daar zit de vreemde eigen goal van Bacuna ook bij. Van zo’n 40 meter neemt hij de bal ineens op de pantoffel. Helaas voor hem en heel Huddersfield schiet hij daarmee echter de bal over zijn eigen keeper. Het betekende diep in blessuretijd meteen ook de eindstand: 2-0.

,,Hahaha, wat een manier om een eigen doelpunt te maken”, is te horen op de video.