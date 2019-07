Djokovic houdt Federer na thriller van negende Wimbledon-titel af

Met Djokovic en Federer, de nummers 1 en 3 van de wereld, in de finale kreeg Wimbledon het gedroomde slotaffiche. De achtvoudig winnaar tegenover de regerend kampioen en tot aan zondag 14 juli al viermaal de beste op het heilige gras. Beide grootheden uit het tennis kunnen prachtige cijfers overleggen. Zo speelde Djokovic zijn 25e grandslamfinale en maakte Federer al voor de 31e keer zijn opwachting.

Onnodige fouten

Net als in de halve finale tussen Federer en Rafael Nadal moest in de eindstrijd de eerste set worden beslist in een tiebreak. Federer maakte in die fase te veel onnodige fouten en liet een uitgelezen op een belangrijke voorsprong liggen. De 37-jarige Zwitser verspeelde een 5-3 voorsprong door enkele opeenvolgende fouten. Djokovic (32) profiteerde optimaal en sleepte het eerste bedrijf via een 7-5 winst in de tiebreak binnen.

Roger Federer bestookt Novak Djokovic met zijn forehand. Ⓒ BSR Agency

Federer herstelde zich snel van de ’mentale dreun’. De twintigvoudig grandslamwinnaar walste in de tweede set met 6-1 over Djokovic, bij wie de grandslamteller na zijn eindzege van zondag op 16 staat, heen. De Serviër spaarde in de laatste game van de set overduidelijk zijn krachten. Daarna ontspon zich dan ook weer een gelijkopgaand gevecht.

Weer tiebreak

In het derde bedrijf kreeg Federer bij een stand van 5-4 op de service van Djokovic een setpunt. Op de cruciale momenten kwam de Servische winnaar van de Wimbledon-editie in 2018 met een ijzersterke opslag op de proppen. Zo vocht hij zich op die manier terug naar 5-5.

Net als in de eerste set moest uiteindelijk een tiebreak uitsluitsel geven. Daarin liet Djokovic zijn beste spel zien en zette daarmee zijn Zwitserse rivaal onmiddellijk met de rug tegen de muur. De snel verworven 5-1 voorsprong gaf hij niet meer uit handen, al stribbelde Federer nog wel flink tegen (5-4). Verder dan dat kwam kwam de Helveet echter niet; 7-4.

Novak Djokovic met één van zijn machtige forehands. Ⓒ AFP

De partij kantelde vervolgens toch weer. Bij 2-2 in de vierde set vroeg Federer een belangrijk challenge aan. Een geslagen bal van Djokovic werd ’in’ gegeven, maar bleek ’uit’ en daardoor kreeg de Zwitser twee breekkansen op de Servische service. Federer sloeg direct toe, pakte de 3-2 voorsprong en liep vervolgens uit naar 5-2. De set vervolgens direct uitserveren lukte hem niet, maar even later en enkele prachtige rally’s verder was het dan toch raak; 6-4.

Beslissing

Djokovic was in de beslissende set licht in het voordeel, omdat hij mocht beginnen met serveren. De Serviër was in de vierde game dicht bij een 3-1 voorsprong, maar wist zijn drie breakkansen niet te verzilveren. Halvewege de set sloeg Djokovic wel toe. Hij kreeg dankzij drie gemiste backhands van Federer opnieuw kansen en dit keer benutte hij één van de mogelijkheden wel met een geplaatste passeerslag en kwam zo op 4-2.

Roger Federer Ⓒ EPA

Federer gaf zich niet gewonnen en vocht zich wonderbaarlijk terug naar 4-4. Vanaf dat moment werd het een ware slijtageslag. Federer was dicht bij zijn negende triomf. Nadat hij via een break op een 8-7 voorsprong was gekomen, kreeg hij op eigen service twee wedstrijdpunten. Deze buitenkansjes liet hij echter onbenut. Djokovic trok de stand gelijk (8-8), bleek mentaal in het slotstuk net iets sterker en haalde bij 12-12 de trekker opnieuw in een (dit keer allesbeslissende) tiebreak (7-3) over. Na een vijf uur durend titanengevecht bleef Federer zo een illusie armer achter. Djokovic is net als vorig jaar de grote winnaar.

Novak Djokovic (l) en Roger Federer voorafgaand aan hun clash. Ⓒ BSR Agency