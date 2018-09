Twitter neemt scorende Berahino op de hak

Saido Berahino heeft gescoord na 48 wedstrijden zonder treffer Ⓒ Hollandse Hoogte

STOKE-ON-TRENT - In de Engelse League Cup stonden er dinsdagavond enkele wedstrijden op het programma. Eentje daarvan was Stoke City tegen Huddersfield (2-0). De Potters kwamen in de 53ste minuut op voorsprong dankzij een goal van Saido Berahino en dat zorgde voor een storm van reacties op Twitter.