Krüzen assistent-trainer Jong Oranje

De oud-international vervangt Paul Bosvelt die deze functie niet meer kon combineren met zijn baan als technisch manager van Go Ahead Eagles.

Krüzen (53) sluit per direct aan bij Jong Oranje. Het team van trainer Erwin van de Looi komt maandag bijeen ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Engeland (6 september) en Jong Schotland (11 september). „Hendrie is volgens ons, in de rol van assistent-trainer, een hele goede aanvulling op de technische staf van Jong Oranje”, meldde directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. „Met hem halen we iemand met veel nationale en ook internationale ervaring binnen. Wij denken dat hij samen met Erwin en de rest van de staf onze talenten verder kan brengen.” De technische staf van Jong Oranje bestaat verder uit keeperstrainer Sierd van der Berg en tweede assistent Hedwiges Maduro.

„Het werken met jonge, talentvolle, gretige voetballers heb ik altijd mooi gevonden en bij Jong Oranje is hieraan geen gebrek. We hebben een zware, maar zeker geen onmogelijke uitdaging om ons te kwalificeren voor het EK 2019 in Italië en San Marino”, aldus Krüzen wiens actieve loopbaan voerde langs onder meer Heracles, FC Den Bosch en PSV. De vijfvoudig international was daarna assistent-trainer (meestal onder Peter Bosz) bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund.