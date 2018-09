FC Volendam verlost Cas Peters van reserverol

Cas Peters komt over van FC Emmen. De 25-jarige aanvaller speelt dit seizoen op huurbasis voor het elftal van trainer Misha Salden en komt volgende zomer definitief over, waarna hij voor twee jaar vastligt aan De Dijk.

Peters moest zich dit seizoen tevreden stellen met een bijrol bij de kersverse Eredivisionist FC Emmen. Trainer Dick Lukkien geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan de Deen Nicklas Pedersen. Peters, die vorig seizoen in de Eerste Divisie zeventien doelpunten voor zijn rekening nam, had een paar opties in binnen- en buitenland. Maar na een goed gesprek, waar volgens de speler heel veel vertrouwen uitsprak, koos hij voor FC Volendam.

Peters heeft naast FC Emmen een verleden bij clubs als De Graafschap en Go Ahead Eagles. Na Boy Deul is de spits uit Oldenzaal de volgende versterking voor FC Volendam. Volgens trainer Salden is de kans klein dat de Oranjehemden nog meer spelers gaan aantrekken, tenzij er een buitenkans voorbijkomt.