Battaglin van LottoNL-Jumbo naar Katoesja

De Italiaan rijdt dit seizoen nog voor LottoNL-Jumbo maar is met de Russische ploeg een tweejarig contract overeengekomen. Battaglin (28) won dit jaar nog een etappe in de Ronde van Italië.

„Dit is een enorme kans voor mij”, zei Battaglin die drie jaar in Nederlandse dienst reed. „Ik kijk zeer tevreden terug op mijn jaren bij LottoNL-Jumbo, maar beschouw dit als een stap voorwaarts. Ik krijg hier meer kansen. De ploeg wilde mij heel graag en dat idee geeft me vleugels. Ik hoop mooie dingen te laten zien, met name in de Ardenner klassiekers, en ik wil ook in de toekomst mikken op etappezeges in rittenkoersen.”

„Hij is een goede klimmer en kan ook een goede helper zijn voor onze kopmannen”, denkt algemeen manager José Azevedo van Katoesja. „Vooral in het middengebergte is hij een renner die zowel in dienst kan rijden als zelf winnen.”