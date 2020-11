Oranje is coronaproof voor Bosnië en Herzegovina

Iedereen bij Oranje is inzetbaar voor het Nations League-treffen met Bosnië en Herzegovina zondag. Ⓒ ANP

ZEIST - De opluchting viel van zijn gezicht af te lezen toen hij zich bij de dug-out meldde op de KNVB Campus. Even daarvoor meldde bondscoach Frank de Boer dat alle lichten op groen stonden. Bondsarts Edwin Goedhart beleefde twee benauwde dagen, maar hij had er met zijn coronaprotocol voor gezorgd dat er geen coronabom was afgegaan bij het Nederlands elftal. Die vrees ontstond nadat Tonny Vilhena dinsdag positief op corona testte.