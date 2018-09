Löw over mislukt WK: ’We zijn arrogant geweest’

,,We zijn arrogant geweest. Ik had gedacht met ons dominante, aanvallende spel ver te kunnen komen. Maar vrijwel alle landen speelden defensief. Wedstrijden werden beslist op de counter of uit spelhervattingen. Wij moeten ons aanpassen, gevarieerder zijn.''

Een opvallende naam die de bondscoach niet opnam in zijn nieuwe selectie is Sami Khedira. Hij laat een drietal jeugdspelers debuteren. Löw zei dat zijn assistent Thomas Schneider een andere functie krijgt. Hij krijgt de leiding over de afdeling scouting.