FC Groningen haalt spits Pohl

De 22-jarige spits komt over van AaB uit Aalborg en tekende een driejarig contract. Hij vervangt Tom van Weert, die de omgekeerde weg bewandelt en in Denemarken aan de slag gaat.

Van Weert botste vorige week met trainer Danny Buijs, die hem passeerde voor het competitieduel met De Graafschap. Pohl speelde 76 duels voor AaB, waarin hij vijftien keer scoorde. Hij voetbalde in verschillende nationale jeugdteams van Denemarken.

,,Wij volgen Jannik al sinds 2017, toen onze scout Jurrie Koolhof hem aan het werk zag", legt manager technische zaken Ron Jans uit. ,,Daarna hebben meerdere mensen van ons Jannik bekeken. Hij is pas 22 jaar, jeugdinternational van Denemarken en hij kan zich naar onze mening nog verder ontwikkelen. Jannik is een sterke spits, met snelheid en diepte in zijn spel. Daarnaast is hij een harde werker. Allemaal eigenschappen die wij goed kunnen gebruiken en voor een prima aanvulling zorgen op de bestaande kwaliteiten in de huidige eerste selectie van FC Groningen.''