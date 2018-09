Mollema mist dagzege op nippertje

Bekijk ook: Tijdstraf voor leider van Vuelta

De Nederlandse coureur van Trek-Segafredo maakte in de heuvelrit over 188 kilometer deel uit van een kopgroepje van drie dat tientallen kilometers vooruit reed. Op de finish in Roquetas de Mar bleek medevluchter Simon Clarke net te sterk voor Mollema. Alessandro De Marchi werd derde.

Nieuwe rodetruidrager

Het drietal koplopers werd op de voet gevolgd door een even zo grote groep met daarin de Fransman Rudy Molard. De renner van Groupama-FDJ had genoeg voorsprong om de leiderstrui over te nemen van de Pool Michal Kwiatkowski.

Na tal van ontsnappingen ontstond er na zo'n 60 kilometer een kopgroep van 25 renners met daarin naast Mollema ook landgenoot Maurits Lammertink en Floris De Tier en Sepp Kuss namens LottoNL-Jumbo. Af en toe, met name wanneer het bergop ging, dunde de groep uit. Met nog 50 kilometer te gaan reden De Marchi, Clarke en Mollema weg bij de rest. Het peloton geloofde het wel met een marge van zo'n 6 minuten.

Mechanische problemen

Mollema kreeg in de beklimming van de Alteo el Marchal mechanische problemen en moest van de fiets. Nog voor de top achterhaalde de Groninger zijn medevluchters om nog als eerste boven te komen. Achter het drietal volgden Molard, de Belg De Tier en de Italiaan Davide Villella in de afdaling naar Roquetas de Mar.

Kwiatkowski had een marge van 3.46 op Molard, de best geklasseerde vluchter, maar Team Sky spande zich niet bovenmatig in om de rode trui te behouden. Molard ondertussen hield het tempo hoog: niet genoeg om mee te sprinten om de dagzege, wel om de nieuwe leider te worden. Hij heeft ruim een minuut voorsprong op Kwiatkowski. Wilco Kelderman zakte een plaatsje: zesde.