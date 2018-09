Koopmeiners met de schrik vrij

De 20-jarige middenvelder ging van het veld met een schouderblessure die ernstig oogde. Maar zoals het er woensdagavond uitzag, lijkt het mee te vallen.

Hoe lang Koopmeiners uit de roulatie is en of hij zondag tegen Heracles Almelo (uit) al kan spelen, durfde de medische staf van AZ nog niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van hoe zijn schouder donderdagochtend aanvoelt na een nachtrust.

Maar zo ernstig als de schouderblessure van reservedoelman Rody de Boer, die maandenlang in de lappenmand zit, is de blessure van Koopmeiners in elk geval niet.